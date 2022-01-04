.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Идея дня: инвесторам стоит осторожно относиться к акциям Samsung, Micron и Western Digital - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 января 2022 года 10:39
Идея дня: инвесторам стоит осторожно относиться к акциям Samsung, Micron и Western Digital - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит с осторожностью относиться к акциям Samsung, Micron Technology и Western Digital, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "23 декабря правительство Китая ввело локдаун в городе Сиань, где располагаются заводы по производству памяти Samsung и Micron. Micron заявил о возможном нарушении цепочки поставок. Это привело к укреплению акций компаний-конкурентов, которые не пострадали от локдауна в Сиане. На данный момент число заболеваний в Сиане снизилось до 123 (против пика в 334 новых случая за 27 декабря). Несмотря на это, мы считаем, что следует осторожно относиться к компаниям-производителям памяти: Samsung, Micron, Western Digital. Высокая неопределённость дальнейших регуляторных мер и их влияние на предложение оперативной/флэш-памяти создает дополнительные риски для акций компаний", - пишут эксперты инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-КОМПАНИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
04 января 2022 года 13:22
Котировки акций Газпрома могут вернуться в диапазон 365-370 руб. на горизонте 3-6 месяцев - BCS Express
Конъюнктура газового рынка позволяет надеяться на возвращение котировок акций "Газпрома" в район 365-370 руб. на горизонте 3-6 месяцев, сообщается в комментарии BCS Express. "Ситуация на газовом рынке продолжает располагать к оптимизму в отношении "Газпрома" на горизонте ближайших 3-6 месяцев.... читать дальше
.04 января 2022 года 12:42
Вероятен рост индекса S&P500 до 5000 пунктов в начале 2022г, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). По оценкам экспертов банка, рынок США в целом можно квалифицировать как перегретый из-за высоких оценок hi-tech. Аналитики склонны ждать снижения мультипликаторов до более исторически оправданных... читать дальше
.04 января 2022 года 11:54
Ситуация на рынке газа, скорее всего, стабилизируется во II полугодии 2022г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ситуация на рынке газа стабилизируется, скорее всего, ближе ко второй половине 2022г, по мере замедления темпов роста мировой экономики, спроса на энергоносители и восстановления... читать дальше
.04 января 2022 года 11:21
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 в I полугодии 2022г в случае смягчения внешнеполитической напряженности, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Российский рубль в понедельник укреплялся в парах с долларом и евро. Высокий спрос на рублевые активы поддержал позитивную... читать дальше
.04 января 2022 года 09:57
Бумаги ВТБ, Сбербанка и TCS Group в данное время привлекательны для покупок с расчетом на высокие годовые дивидендные выплаты, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Явно сильнее рынка в понедельник торговались представители финансового сектора:... читать дальше
.04 января 2022 года 09:26
Цена нефти вряд ли выйдет из диапазона $78-80 за баррель Brent на текущей неделе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Котировки нефти в понедельник выросли на 1,5%. Участники рынка с оптимизмом смотрят в 2022г, несмотря на то, что актуальные прогнозы предполагают сохранение профицита... читать дальше
.04 января 2022 года 09:20
Dow Jones и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах. Фондовые рынки АТР меняются без единой динамики, японский и австралийский индексы уверенно растут. Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+, Brent подорожала до $79,42 за баррель. читать дальше
.04 января 2022 года 09:06
Оптимизм на рынке акций РФ может во вторник сохраниться, но покупки могут быть уже не такими активными, говорится в комментарии BCS Express. "Подавляющее большинство российских акций закрыли торги 3 января в плюсе. Во вторник оптимизм может сохраняться, но покупки могут быть уже не такими... читать дальше
.03 января 2022 года 18:46
Вероятно постепенное снижение котировок нефти марки Brent к уровню $65 за баррель в 2022 году, полагает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. "Цены на нефть в 2021 году росли в значительной степени из-за медленных темпов восстановления добычи нефти в рамках сделки... читать дальше
.03 января 2022 года 17:12
Вероятно укрепление курса доллара по отношению к евро до $1,11 к концу первого квартала 2022 года и до $1,07 к концу текущего года, сообщается в комментарии Sber CIB. Как считают аналитики инвестбанка, ФРС США в первом квартале 2022 года свернет программу количественного смягчения. Доходность... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.