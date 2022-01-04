Бумаги ВТБ, Сбербанка и TCS Group привлекательны для покупок - "Алго Капитал"

Бумаги ВТБ, Сбербанка и TCS Group в данное время привлекательны для покупок с расчетом на высокие годовые дивидендные выплаты, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Явно сильнее рынка в понедельник торговались представители финансового сектора: Сбербанк-ао (+4,08%), Сбербанк-ап (+3,85%), TCS Group- GDR (+4,03%), ВТБ (+2,60%). Все указанные бумаги довольно сильно подешевели под конец минувшего года. Теперь же сложились условия для возобновления в них покупок с расчетом на высокие годовые дивидендные выплаты на акции банков с государственным участием", - отмечает Манжос.

По мнению эксперта, это связано с улучшением финансовых результатов эмитентов указанных бумаг, а также с тем фактом, что до конца 2021г не реализовались серьезные санкционные риски в отношении РФ.

"Менеджмент ВТБ ранее неоднократно заявлял о предстоящем серьезном увеличении размера дивидендов. Кроме того, по итогам минувшего года курс рубля сумел незначительно укрепиться по отношению к доллару США. Стабильность отечественной валюты традиционно оказывает поддержку акциям Сбербанка. Что же касается расписок частной группы TCS Group, то они вчера выросли вместе с рынком и со своим сектором, но при этом продемонстрировали характерную для себя повышенную подвижность", - пишет эксперт инвесткомпании.

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