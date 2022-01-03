Вероятно постепенное снижение цены нефти к $65/барр. в 2022г - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно постепенное снижение котировок нефти марки Brent к уровню $65 за баррель в 2022 году, полагает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Цены на нефть в 2021 году росли в значительной степени из-за медленных темпов восстановления добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и неплохого увеличения спроса, что привело к возникновению дефицита на рынке. В начале 2022 года ситуация на физическом рынке сбыта может складываться обратным образом. Увеличение мировых объемов добычи нефти, поддерживаемое ОПЕК+, увеличит дисбаланс на рынке, который может быть компенсирован только в более дальней перспективе за счет догоняющего спроса. Ожидаем движение котировок в широком коридоре $60-85 за баррель нефти марки Brent, но с постепенным снижением к уровню $65", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

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