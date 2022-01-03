Вероятно укрепление доллара к евро до $1,11 к концу 1К22 - Sber CIB

Вероятно укрепление курса доллара по отношению к евро до $1,11 к концу первого квартала 2022 года и до $1,07 к концу текущего года, сообщается в комментарии Sber CIB.

Как считают аналитики инвестбанка, ФРС США в первом квартале 2022 года свернет программу количественного смягчения. Доходность 10-летних казначейских облигаций США к концу квартала вырастет до 1,5%, а курс евро ослабнет до $1,11 на фоне высоких цен на газ и политических рисков, прогнозируют они.

Также эксперты полагают, что доходность 10-летних гособлигаций США продолжит рост во втором квартале 2022 года, а в 2023 году превысит 2%. На этом фоне доллар, по их мнению, продолжит дорожать и к концу текущего года укрепится до $1,07 за евро. ЕЦБ вряд ли предпримет что-то более существенное помимо сворачивания количественного смягчения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.