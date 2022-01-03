Устойчивое укрепление рубля в настоящее время маловероятно - BCS Express

Устойчивое укрепление курса рубля к доллару в настоящее время маловероятно, считают эксперты BCS Express.

"Рассчитывать на устойчивый рост рубля в сложившейся в настоящее время ситуации сложно. Диапазон 73-75 руб./$1 по валютной паре USD/RUB по-прежнему выглядит справедливым, и для выхода из него необходимы более существенные драйверы", - отмечают аналитики в комментарии инвесткомпании.

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