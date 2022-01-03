Большинство акций на рынке РФ будет торговаться в волатильном боковике в 2022г - "КИТ Финанс Брокер"

Большинство акций на российском фондовом рынке будет торговаться в волатильном боковике в текущем году, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Волатильность российских акций, поднявшаяся в четвертом квартале 2021 года, вероятно, сохранится и в 2022 году. Геополитическая напряжённость - ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене. В том случае если мы не увидим замедления инфляции, рынок может заложить будущее снижение ключевой ставки, что сделает дивидендные акции с их рекордными размерами выплат за 2021 год безальтернативной ставкой на фоне остальных финансовых инструментов. Руководствуясь такими вводными, мы предполагаем, что 2022 год будет годом волатильного боковика большинства российских акций. Традиционный подход Buy&Hold не будут так эффективен, как в 2021 году. Зарабатывать можно будет, отыгрывая отдельные идеи в отдельных секторах", - пишет эксперт в обзоре.

В то же время Баженов отмечает, что определенные фундаментальные и макроэкономические факторы указывают на очень высокую привлекательность многих российских акций, а коррекция, случившаяся в конце 2021 года, обеспечивает хорошую точку входа в активы как минимум на первое полугодие 2022 года, цена которых может вырасти в случае устранения геополитического дисконта.

"Восстановление упавших из-за геополитической неопределённости акций к дивидендному сезону, который обещает быть щедрым - ключевая идея на российском рынке акций. Поэтому мы в большинстве делаем ставку на дивидендные акции с годовой дивидендной доходностью, выше прогнозируемой безрисковой ставки ("префы" "Мечела", "Газпром", ВТБ, "Детский мир", "МТС", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "префы" Сбербанка, X5 Retail Group).

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