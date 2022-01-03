Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в 1К22 - Sber CIB

Рубль может укрепиться до уровня 72 руб./$1 в первом квартале текущего года, считают аналитики Sber CIB.

"В начале года пройдут переговоры России, США и НАТО по гарантиям безопасности, благодаря чему геополитическая напряженность будет умеренной. В первом квартале рубль получит мощную поддержку в виде чрезвычайно высоких цен на газ и сократившихся продаж валюты в рамках бюджетного правила (в связи с инвестициями средств ФНБ). Другой позитивный фактор для рубля - повышение ставки Банка России и замедление инфляции", - указывают эксперты в комментарии.

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