Вероятен подъем ставки ЦБ РФ до 9% в ходе первых заседаний 2022г - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Василий Копосов и Дмитрий Баженов.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала понять, что инфляция сохранится на высоком уровне ещё какое-то время, и Банк России до тех пор продолжит проводить жёсткую денежно-кредитную политику. В 2022 году мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 9% уже в ходе первых заседаний. В дальнейшем чем сильнее темп роста потребительских цен отклоняется от прогноза, тем выше вероятность повышения ставки. В базовом прогнозе во втором полугодии инфляция замедлится, но он не предусматривает каких-либо форс-мажоров - санкций или роста военной напряженности", - пишут эксперты в обзоре.

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