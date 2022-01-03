"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7450 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: 6400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций компании просели вслед за нефтяными, так как у них присутствует высокая корреляция. Тем не менее мы считаем, что это хороший момент для входа, так как прогноз по нефти на 2022 год позитивный. К тому же форвардная годовая дивидендная доходность колеблется от 10 до 12% по текущим ценам", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага развернулась и двигается в рамках бокового тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 7450 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6400 рублей риск на портфель составит 0,41%", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "ЛУКОЙЛ" является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Эмитент занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

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