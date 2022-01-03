Фундаментальный диапазон торгов рубля в 2022г - 70-75 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Фундаментальный диапазон торгов рубля к доллару в 2022 году составляет 70-75 руб./$1, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Валютная пара USD/RUB фундаментально должна находится в диапазоне 70-75 руб./$1. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ создало запас прочности в разнице ставок к предполагаемому росту ставок от ФРС. На сырьевом рынке остаются высокие цены на весь перечень экспортируемых РФ товаров, что обеспечит достаточный объём валютного притока. При этом нужно помнить, что геополитическая напряжённость сохраняется, а это значит, что на каких-то информационных сообщениях доллар способен ходить выше 75 руб./$1. Возможен новый виток геополитического всплеска в феврале-марте. В связи с чем рекомендуем следовать в 2022 году стратегии предполагающей покупки валюты вблизи 70-71 руб./$1", - пишет эксперт в обзоре инвестиционной компании.

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