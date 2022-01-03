Возможно повышение ставки ЦБР в феврале 2022г - BCS Express

Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 11 февраля 2022 года, говорится в комментарии BCS Express.

"После финального заседания ЦБ РФ в 2021 году траектория кривой ОФЗ демонстрирует робкую надежду на скорое замедление цен и завершение цикла роста ставок. Однако данные от Росстата пока не показывают серьезного улучшения. В целом взгляд на 2022 год оптимистичный, но в I квартале напряженность может сохраняться. Производители могут продолжать закладывать растущие издержки в стоимость конечной продукции в первые месяцы года, что будет поддерживать высокую инфляцию и может привести к еще одному шагу повышения ставки на заседании 11 февраля", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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