Среднесрочной целью роста цены акций Яндекса может стать уровень 5000 руб. - "Алго Капитал"

Первой среднесрочной целью роста котировок акций "Яндекса" может стать уровень в 5000 рублей за штуку, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Интерес к бумагам "Яндекса" на прошлой неделе сильно "подогрела" новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch присвоило холдингу долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "BBB" со "стабильным" прогнозом. Агентство отмечает, что эмитент сумел создать крупный денежный поток, позволяющий активно инвестировать в развитие бизнеса в смежных секторах. Добавим, что с середины ноября указанные акции оказались "незаслуженно" перепроданы вслед за бумагами VK, у которых имелись вполне объективные поводы для падения стоимости. Теперь же котировки акций "Яндекса" имеют технические и фундаментальные предпосылки для опережающего восстановления в ближайшие недели и месяцы. В качестве первой среднесрочной цели роста для них выступает значимый ценовой уровень 5000 рублей", - указывает эксперт инвесткомпании.

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