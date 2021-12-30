Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г - "Велес Капитал"

Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Фундаментальный фон для российского рынка с самого начала 2022г, вероятно, будет определяться главным образом геополитикой. На 10 и 12 января назначены переговоры с США и НАТО по ситуации на границе с Украиной, а в самом конце 2021 года телефонную беседу проведут Путин и Байден. Риски усугубления конфликта с перспективой более жестких санкций против РФ можно назвать ключевыми для всего 2022г, при этом продажи акций при сценарии вооруженного противостояния могут проходить широким спектром", - пишет эксперт.

По мнению Кожуховой, нефть в ближайшие недели, скорее всего, продолжит реагировать на общеэкономические факторы, но еще обладает нереализованным потенциалом роста. От золота не стоит ждать смены тренда до закрепления выше $1820-1880/унц., а сильным сигналом в пользу развития роста стало бы преодоление $1915/унц.

"Драгоценный металл в условиях высокого мирового аппетита к риску лишился инвестиционного спроса со стороны ETF, в то время как инфляция провоцирует главным образом вложения в слитки и драгоценные монеты. Ожидать усиления инвестиционного интереса к золоту стоит при глобальном уходе от риска и появлении "черных лебедей". Акции основных российских золотодобывающих компаний ("Полюс", Polymetal, "Селигдар" и Petropavlovsk), вероятно, продолжат двигаться главным образом вслед за ценами на драгоценный металл и будут в ограниченной мере выполнять защитную функцию в случае падения всего российского рынка", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

В остальном из наиболее интересных корпоративных идей предстоящего года в целом стратег выделяет бумаги "Газпрома" (дивиденды, благоприятная конъюнктура на рынке газа и ожидания ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"), Сбербанка и ВТБ (при отсутствии жестких санкций против финансовой системы РФ), "Яндекса" (в ожидании дальнейшего роста рынка электронной коммерции), "МТС" (возможный переход к выплате дивидендов 4 раза в год и потенциальный запуск новой программы выкупа), X5 Retail Group (дивиденды и развертывание формата дискаунтеров), "Магнита" (дивиденды, расширение доли рынка благодаря сделке с Дикси), Fix Price (высокий потенциал роста за счет абсолютного лидерства в сегменте фиксированных цен), "ММК" (ожидаемый запуск турецкого предприятия и возможное возвращение в индекс MSCI Russia в мае 2022 года), "Распадской" (выделение из Евраза, увеличение free-float, и, как результат, возможное включение в индекс MSCI Russia) и "РусАла" (возможное обновление дивидендной политики, сокращение долговой нагрузки и выделение "грязных активов").

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