"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Детского мира" с целью 160 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Ритейлер детских товаров продолжает демонстрировать высокие темпы роста продаж. Одним из факторов роста, стало увеличение объема продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России до 53% от общих продаж "Детского мира". Существенный вклад в выручку внесли онлайн-продажи, доля которых в обще выручке достигла 27%. Дополнительный эффект на выручку оказывает инфляция, которая отразилась в росте цен на товары", - пишет эксперт Дмитрий Баженов.

Аналитик полагает, что "Детский мир" может быть интересен на горизонте 1-2 лет, но сохраняются риски со стороны конкуренции в лице маркетплейсов. Это в свою очередь может оказать давление в будущем, что в свою очередь снизит темпы, одна из точек роста, которая может это компенсировать - товары для животных. По аналогии с западом, данный сектор может показывать высокие темпы роста.

"Что касается дивидендов, то компания направляет на выплаты дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но не более 100% от чистой прибыли по РСБУ, - указывает Баженов. - В ноябре совет директоров ритейлера рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021г в размере 5,2 руб. на акцию. При этом отметим, что "Детский мир" направил 60% от чистой прибыли по РСБУ, а не 100%, как прописано в дивидендной политике. Ранее ритейлер уже делал подобное и затем выплачивал "недостачу" в виде специальных дивидендов. В связи с этим мы полагаем, что "Детский мир" компенсирует промежуточные выплаты дивидендов и по итогам года выплатит около 10 руб. на акцию. Соответственно, годовой дивиденд может составить около 15-16 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 12,9%".

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