"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Алмазодобытчик продолжает сохранять высокий уровень продаж алмазно-бриллиантовой продукции, отражая позитивную конъюнктуру на алмазном рынке, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Дополнительную поддержку спросу окажет праздничный сезон, что в свою очередь, приведёт к сильным финансовым показателям "АЛРОСА" за IV кв. 2021г. Конечный спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV кв. 2021г продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди ключевых групп потребителей. Мы ожидаем сохранения положительной динамики цен на алмазно-бриллиантовую продукцию в I пол. 2022г. В связи с этим, по нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021 г. может составить около 8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность оценивается 7%. Поэтому мы рекомендуем покупать акции "АЛРОСА" с возвратом к историческим максимумам - 150 руб.".

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