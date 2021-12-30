Акции Globaltrans могут стать лидерами транспортного сектора РФ в 2022г - BCS Express

Акции Globaltrans могут стать лидерами транспортного сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express.

"Транспортный сектор был одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, давление сохраняется и в 2021г, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По акциям "Совкомфлота" долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным за счет продолжающегося восстановления на рынке нефти и перспективах в СПГ-проектах. При этом от акций сложно ожидать бурного подъема в ближайший год. "Аэрофлот" вряд ли станет лидером сектора в 2022г. Высоки риски, связанные с распространением омикрон-штамма, сильное давление на операционную прибыль может оказать рост цен на авиакеросин вслед за удорожанием нефти. В 2022г лидером сектора может стать Globaltrans. Компания продолжает восстанавливаться после пандемии и улучшать финансовые показатели. В 2022г ожидается дальнейший рост экономической активности и улучшение финансовых результатов компании".

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