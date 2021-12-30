"Финам" открыл торговую идею: покупать акции RPM International с целью $109

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RPM International с прогнозной ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $98, говорится в комментарии инвестиционной компании.

5 января 2022г RPM International отчитается за III квартал 2021г, аналитики ожидают роста выручки до $1,55 млрд и прибыли на акцию $0,8129. По их мнению, при лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, обновляя свои максимумы. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $98 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95", - указывают эксперты "Финама".

RPM International Inc. - один из мировых лидеров по изготовлению специальных покрытий, герметиков, строительных материалов и оказанию сопутствующих услуг. Ее предшественником является основанная в 1947 году компания Republic Powdered Metals, производящая и продающая сверхпрочное алюминиевое покрытие для крыш Alumanation.

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