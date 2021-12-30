Динамика рынка акций РФ может вновь привлечь внимание инвесторов в 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Динамика рынка акций РФ может вновь привлечь внимание международных инвесторов в 2022г, отмечается в аналитическом материале директора департамента управления активами "Ингосстрах-Инвестиции" Артема Майорова.

"Все прошлые падения воспринимаются как возможности, текущие - как угрозы. По нашим оценкам, в результате увеличения геополитического дисконта, российский фондовый рынок смотрится существенно привлекательнее большинства мировых аналогов. Сокращение дисконта по российским бумагам может реализоваться после снятия геополитических рисков в первой половине 2022 г. и снижения инфляции в РФ в течение года. Таким образом, динамика российского рынка может вновь привлечь внимание международных инвесторов в новом году", - пишет стратег.

Майоров предупреждает, что из-за разгона инфляции в развитых странах основным риском для инвесторов в наступающем году становится ожидаемое повышение процентных ставок (прежде всего ФРС США) и сворачивание QE ЕЦБ, что может привести к торможению экономики и неблагоприятно отразиться на рынке облигаций. Подобное развитие событий способно вызвать эффект домино в виде падения цены на нефть, оттока капитала из развивающихся стран, а также коррекций вниз на валютных и фондовых рынках с негативным совокупным эффектом для экономики.

"Риском для России является и негативное развитие геополитических событий, которое в одном из сценариев может закончиться очередным раундом санкций. Однако вероятность серьёзных секторальных ограничительных мер мы оцениваем как низкую, а привычные россиянам санкции уже не окажут существенного влияния на инвестиционный ландшафт", - указывает эксперт "Ингосстрах-Инвестиции".

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