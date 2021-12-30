"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Biogen c целью $290

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с прогнозной ценой $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, сообщается в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании:

- Новый препарат для лечения болезни Альцгеймера могут включить в программу государственной медстраховки в США.

- В середине 2021г Biogen получил одобрение на продажи Aduhelm - препарата от болезни Альцгеймера. Компания рассчитывает на включение препарата в лечение больных, застрахованных по госпрограммам медицинского страхования в США - Medicare и Medicaid.

- Потенциал рынка - более $14 млрд. Болезнь Альцгеймера развивается преимущественно в пожилом возрасте, и 90% целевой аудитории препарата получают лечение через государственную программу страхования Medicare (для американцев старше 65 лет). Даже с учетом текущих ограничений базы пациентов потенциальный рынок лечения болезни Альцгеймера составляет более $14 млрд.

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