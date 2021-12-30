.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Digital Realty
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 декабря 2021 года 13:55
BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Digital Realty
BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Digital Realty Trust Inc., говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Бизнес у компании высококонкурентный, но сейчас акции выглядят перекуплено, так как котировки выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. REIT должны направлять на выплаты акционерам не менее 90% доходов, поэтому важным показателем выступают дивиденды. У Digital Realty они одни из самых высоких среди ближайших конкурентов", - пишет эксперт Павел Гаврилов. Аналитик указывает на позитивные факторы: - Стабильность: компания платит щедрые дивиденды и постоянно демонстрирует рост бизнеса, что делает ее весьма привлекательной в долгосрочной перспективе. Доходы диверсифицированы географически и на уровне клиентов, что уменьшает риски снижения маржи. - Технологии: в мире цифровых технологий нужны дата-центры для хранения и обработки данных, спрос на них будет только увеличиваться, в первую очередь, со стороны облачных компаний. - Экспансия: текущие площади и долгосрочные договора не позволяют быстро и мощно наращивать выручку. Одним из ключевых факторов роста является территориальная экспансия за счет ввода в эксплуатацию новых площадей или покупок других компаний. Отмечает аналитик инвесткомпании и риски: - Долги: у компании, как и большинства REIT, высокая долговая нагрузка. Ожидающееся повышение ставок в США в следующем году может негативно сказаться на акциях. - Расходы: везде все растет, и это неудивительно, так как спрос на многие товары во время пандемии резко увеличился. Содержание бизнеса также будет дорожать, что может стать дополнительным сдерживающим фактором для роста прибыли. - Конкуренты: конкуренция сильная, и в такой среде сложно рассчитывать на бурный подъем финансовых показателей, учитывая, что Digital Realty - не самый крупный игрок на рынке. "Компания весьма интересна, в первую очередь, из-за дивидендов, а также работы в перспективном направлении - ЦОД.У Digital Realty есть перспективы, связанные с развитием технологий. С фундаментальной стороны акции нельзя назвать недооцененными. Но по сравнению с конкурентами они уже сейчас выглядят привлекательно. Однако с технической стороны вход в позицию прямо сейчас выглядит рискованным. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, но следует дождаться коррекции. До тех пор акции можно использовать для спекуляций или поместить в список ожидания", - рекомендует Гаврилов. Digital Realty Trust - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), инвестирующий в центры обработки данных, одну из самых перспективных отраслей.Digital Realty предоставляет компаниям свои помещения для размещения серверов, поэтому почти вся выручка формируется за счет арендной платы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-DIGITAL/REALTY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 декабря 2021 года 18:01
Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г - "Велес Капитал"
Геополитика послужит фундаментальным фактором для динамики рынка акций РФ в начале 2022г, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Фундаментальный фон для российского рынка с самого начала 2022г, вероятно, будет определяться главным образом геополитикой. На 10 и 12 января назначены... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:34
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Детского мира" с целью 160 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Ритейлер детских товаров продолжает демонстрировать высокие темпы роста продаж. Одним из факторов роста, стало увеличение объема продаж собственных торговых марок и прямого... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:06
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Алмазодобытчик продолжает сохранять высокий уровень продаж алмазно-бриллиантовой продукции, отражая позитивную конъюнктуру на алмазном рынке, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. -... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:35
Акции Globaltrans могут стать лидерами транспортного сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express. "Транспортный сектор был одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, давление сохраняется и в 2021г, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По акциям "Совкомфлота" долгосрочный... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции RPM International с прогнозной ценой $109 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $98, говорится в комментарии инвестиционной компании. 5 января 2022г RPM International... читать дальше
.30 декабря 2021 года 15:33
Динамика рынка акций РФ может вновь привлечь внимание международных инвесторов в 2022г, отмечается в аналитическом материале директора департамента управления активами "Ингосстрах-Инвестиции" Артема Майорова. "Все прошлые падения воспринимаются как возможности, текущие - как угрозы. По нашим... читать дальше
.30 декабря 2021 года 15:02
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с прогнозной ценой $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Новый препарат... читать дальше
.30 декабря 2021 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 315 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что... читать дальше
.30 декабря 2021 года 13:30
Рубль может ослабеть до 77 руб./$1 в начале 2022г при введении новых финансовых санкций, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции". "Доллар за текущую неделю немного ослаб - до 74,2 руб./$1 (+0,6). Цены на нефть при этом выросли почти на 4% (что предполагает укрепление рубля примерно на 1%), а... читать дальше
.30 декабря 2021 года 13:05
Котировки нефти в четверг могут протестировать уровень $80 за баррель, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть поддерживают данные по запасам от Минэнерго США, вышедшие в среду. Они свидетельствовали, что за неделю запасы нефти снизились на 3,58 млн барр., в то время как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.