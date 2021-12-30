Котировки нефти в четверг могут протестировать уровень $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти в четверг могут протестировать уровень $80 за баррель, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть поддерживают данные по запасам от Минэнерго США, вышедшие в среду. Они свидетельствовали, что за неделю запасы нефти снизились на 3,58 млн барр., в то время как ожидалось снижение на 3,14 млн барр. Данные от Минэнерго показали также снижение запасов нефтепродуктов. Впрочем, нефтяные котировки не показывают ощутимую реакцию на вчерашние данные. Сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,30% и торгуются около $79/барр. Котировки сегодня еще могут попробовать превысить уровень в $80/барр., но, вероятнее всего, год они закончат на уровнях близких к $79/барр.", - пишут эксперты банка.

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