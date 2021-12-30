Цена нефти завершит год у отметки $79/барр. - Sber CIB

Цена нефти, скорее всего, завершит год у отметки $79 за баррель Brent, полагают аналитики Sber CIB.

"Котировкам нефти Brent в среду на мгновение удалось пробить уровень $80/барр. - вышли оптимистичные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю. Новой важной статистики в четверг не ожидается. Вероятно, цена Brent завершит год у отметки $79/барр.", - пишут эксперты.

Рубль в четверг, как полагают они, может восстановиться до 73,6/$1. Вечером предстоят переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина, инвесторы будут надеяться на снижение геополитической напряжённости.

"Торговая активность в ОФЗ в четверг будет по-прежнему низкой. При этом последние данные по инфляции в России говорят о высокой вероятности того, что на ближайшем февральском заседании Банк России может повысить ставку, по крайней мере, на 50 б. п. В облигациях с погашением менее чем через 5 лет этот риск на данный момент недооценен, поэтому после окончания длинных выходных их доходности могут вырасти", - отмечают стратеги инвестбанка.

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