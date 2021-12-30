Рубль завершит 2021г на уровнях выше 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, завершит 2021г на уровнях выше 74 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB все же превысил уровень в 74 руб./$1, показав рост по итогам дня на 0,37%. Помимо близости длинных выходных и потери поддержки налогового периода, на рубль негативно влияет геополитический фон. В частности, сообщается, что в четверг вечером должен состояться звонок президентов РФ и США. Сложно предсказать исходы этих переговоров, и инвесторы в преддверии длинных выходных предпочитают не рисковать, что негативно сказывается на рубле. Сегодня курс USD/RUB растет на 0,28% и находится около 74,30 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Нефтяные цены, закрепившиеся на уровнях близких к $80/барр., располагают к умеренному укреплению рубля, но, вероятно, курс USD/RUB закончит 2021г выше 74 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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