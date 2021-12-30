Возможен рост доходности ОФЗ в начале 2022г - ПСБ

Возможен рост доходности рублевых гособлигаций в начале следующего года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Вышедшие в среду предварительные данные по инфляции в РФ за декабрь на уровне 8,4% подтверждают наши ожидания повышения ключевой ставки ЦБР в первом квартале 2022 года до уровня 9,0-9,5%. Текущая доходность ОФЗ в диапазоне 8,2-8,5% годовых, на наш взгляд, еще не учитывает риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидаем репрайсинга рынка по мере приближения февральского заседания ЦБР и роста доходности гособлигаций, - пишет эксперт ПСБ. - Из важным новостей отметим озвученные Минфином РФ планы по размещению нового госдолга в первом квартале следующего года на 700 млрд руб. Это существенно превосходит объем продаж ОФЗ в четвертом квартале 2021 года, который составил 247 млрд руб. Для выполнения плана заимствований Минфину, скорее всего, придется регулярно предоставлять премию на аукционах, что будет способствовать росту доходности ОФЗ на вторичном рынке. Таким образом, для рублевых облигаций с фиксированным купоном перед началом нового года складывается не самый благоприятный фон".

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