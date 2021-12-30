Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут переговоры президентов России и США, макростатистика:

- Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена;

- Публикация индекса PMI в России за декабрь и индекса PMI Чикаго за декабрь;

- Выход в США недельных данных по заявкам на пособие по безработице.

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