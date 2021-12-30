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30 декабря 2021 года 10:22
Акции Pfizer - одно из приоритетных вложений на 2022 год - "Финам"
Аналитики "Финама" считают акции Pfizer Inc. одним из приоритетных вложений на 2022 год, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Рекомендованные нами на покупку акции Pfizer в очередной раз превзошли наши ожидания - на прошлой неделе инструмент превысил наш целевой уровень $59,3 и принес доходность в размере свыше 20%. Основанием для стремительного укрепления акций фармагиганта стало одобрение FDA препарата от коронавирусной инфекции Paxlovid, который будет применяться в США для терапии ковида у лиц из группы риска в возрасте старше 12 лет с массой тела более 40 кг. По нашим оценкам, новый препарат способен принести Pfizer $15-20 млрд выручки в 2022г, что с лихвой компенсирует ожидаемое снижение продаж от антиковидной вакцины", - пишет аналитик Зарина Саидова. Эксперт считает акции Pfizer одним из приоритетных вложений на 2022 год. "В связи с оправданием нашего прогноза целевая цена поставлена на пересмотр, и мы проведем переоценку компании после новогодних каникул", - указывает Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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