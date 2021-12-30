Рост цены нефти выше $80/барр. в настоящее время маловероятен - "Алор Брокер"

Рост цены нефти марки Brent выше $80 за баррель в настоящее время маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Котировки нефти марки Brent благодаря данным Минэнерго США, зафиксировавшим снижение запасов, в среду ушли выше $79 за баррель, однако не думаем, что отметка $80 за баррель будет пройдена", - пишет он в комментарии.

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