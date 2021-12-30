Дивдоходность акций ВТБ за 2021г может составить 15-18% - BCS Express

Дивидендная доходность акций банка ВТБ по итогам 2021 года может составить 15-18%, считают эксперты BCS Express.

"ВТБ по итогам 2021 года планирует более чем в четыре раза увеличить прибыль относительно прошлого года. Топ-менеджмент не единожды подчеркивал стремление направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. При таком payout ratio и сохранении принципа равной дивидендной доходности по всем типам акций дивиденды ВТБ по итогам 2021 года могут составить 0,0065-0,0081 руб. на бумагу. Дивидендная доходность - 15-18%", - отмечают аналитики в комментарии.

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