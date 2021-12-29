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29 декабря 2021 года 18:26
Ключевые риски в 2022г - BCS Express
Аналитики BCS Express рассмотрели ключевые риски, которые способны повлиять на мировую экономику и рынки в 2022г. По мнению экспертов, за этими угрозами инвесторы должны следить не только в плане их возможной реализации, но и потому, что исчезновение или ослабление даже одного из основных рисков способно придать сильный импульс роста всем рынкам. Коронавирус и экономика: - Появление новых мутаций COVID-19, способных поставить под сомнение эффективность массовой вакцинации. - Усиление производственных и логистических сбоев из-за сохранения проблемы пандемии. - Ускорение инфляции, вызванное нарушением цепочек поставок и ограниченным предложением. - Ослабление потребительской активности на фоне инфляционного всплеска. - Уменьшение корпоративных прибылей из-за роста издержек и снижения спроса на продукцию, обусловленного ее подорожанием. Регуляторные риски: - Сворачивание монетарных стимулов и повышение процентных ставок крупнейшими центробанками. Процесс может ускориться в случае сохранения высокой инфляции, что окажет дополнительное давление на экономический рост. - Большой объем предстоящих заимствований правительства США для финансирования бюджетного дефицита, в том числе инфраструктурных проектов. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики это способно существенно ухудшить ситуацию с глобальной ликвидностью. -- Обострение торговых разногласий между США и Китаем. - Усиление регуляторного давления китайских властей на крупные корпорации, которое мешает их нормальному функционированию, а также усугубляет проблему с нарушением цепочек поставок. - Трудности с принятием инфраструктурного плана Байдена из-за высокой инфляции. Рыночные риски: - Перегретость финансовых рынков, вызванная многолетней накачкой ликвидностью со стороны центробанков. Ее постепенное изъятие способно вызвать по меньшей мере глубокую коррекцию цен на биржевые активы. - Огромный государственный и корпоративный долг, обслуживать который будет все труднее по мере роста процентных ставок. Это угрожает не только банкротством отдельных компаний, но и дефолтами по суверенным обязательствам, в первую очередь некоторых развивающихся стран, уже имеющих большие финансово-экономические и бюджетные дисбалансы. - Рекордная вовлеченность широких масс населения в торговлю на биржах, а также значительно возросшая за последние годы мобильность и автоматизированность данного процесса. Все это может стать фактором беспрецедентной волатильности. Усилить ее способен исторически высокий уровень кредитного плеча частных трейдеров. - Обострение старых и появление новых геополитических противоречий и конфликтов, в том числе связанных с внешней торговлей. Непосредственные риски для рублевых активов: - Сохранение высокой инфляции, которая будет подталкивать Банк России к дальнейшему повышению ключевой ставки. Это осложнит обслуживание долга многим компаниям, негативно сказавшись на их финансовых показателях. Кроме того, уменьшится привлекательность инвестиций в акции в сравнении с менее рискованными вложениями в облигации, доходность которых вырастет вслед за процентными ставками в экономике. - Ухудшение геополитической обстановки, угрожающее более серьезными санкциями. - Возможное замедление мировой экономики негативно отразится на сырьевом спросе, что способно вызвать серьезное снижение цен на сырье и длительное нахождение их на более низких уровнях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-РИСКИ-ПРОГНОЗ
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