Ключевые риски в 2022г - BCS Express

Аналитики BCS Express рассмотрели ключевые риски, которые способны повлиять на мировую экономику и рынки в 2022г.

По мнению экспертов, за этими угрозами инвесторы должны следить не только в плане их возможной реализации, но и потому, что исчезновение или ослабление даже одного из основных рисков способно придать сильный импульс роста всем рынкам.

Коронавирус и экономика:

- Появление новых мутаций COVID-19, способных поставить под сомнение эффективность массовой вакцинации.

- Усиление производственных и логистических сбоев из-за сохранения проблемы пандемии.

- Ускорение инфляции, вызванное нарушением цепочек поставок и ограниченным предложением.

- Ослабление потребительской активности на фоне инфляционного всплеска.

- Уменьшение корпоративных прибылей из-за роста издержек и снижения спроса на продукцию, обусловленного ее подорожанием.

Регуляторные риски:

- Сворачивание монетарных стимулов и повышение процентных ставок крупнейшими центробанками. Процесс может ускориться в случае сохранения высокой инфляции, что окажет дополнительное давление на экономический рост.

- Большой объем предстоящих заимствований правительства США для финансирования бюджетного дефицита, в том числе инфраструктурных проектов. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики это способно существенно ухудшить ситуацию с глобальной ликвидностью.

-- Обострение торговых разногласий между США и Китаем.

- Усиление регуляторного давления китайских властей на крупные корпорации, которое мешает их нормальному функционированию, а также усугубляет проблему с нарушением цепочек поставок.

- Трудности с принятием инфраструктурного плана Байдена из-за высокой инфляции.

Рыночные риски:

- Перегретость финансовых рынков, вызванная многолетней накачкой ликвидностью со стороны центробанков. Ее постепенное изъятие способно вызвать по меньшей мере глубокую коррекцию цен на биржевые активы.

- Огромный государственный и корпоративный долг, обслуживать который будет все труднее по мере роста процентных ставок. Это угрожает не только банкротством отдельных компаний, но и дефолтами по суверенным обязательствам, в первую очередь некоторых развивающихся стран, уже имеющих большие финансово-экономические и бюджетные дисбалансы.

- Рекордная вовлеченность широких масс населения в торговлю на биржах, а также значительно возросшая за последние годы мобильность и автоматизированность данного процесса. Все это может стать фактором беспрецедентной волатильности. Усилить ее способен исторически высокий уровень кредитного плеча частных трейдеров.

- Обострение старых и появление новых геополитических противоречий и конфликтов, в том числе связанных с внешней торговлей.

Непосредственные риски для рублевых активов:

- Сохранение высокой инфляции, которая будет подталкивать Банк России к дальнейшему повышению ключевой ставки. Это осложнит обслуживание долга многим компаниям, негативно сказавшись на их финансовых показателях. Кроме того, уменьшится привлекательность инвестиций в акции в сравнении с менее рискованными вложениями в облигации, доходность которых вырастет вслед за процентными ставками в экономике.

- Ухудшение геополитической обстановки, угрожающее более серьезными санкциями.

- Возможное замедление мировой экономики негативно отразится на сырьевом спросе, что способно вызвать серьезное снижение цен на сырье и длительное нахождение их на более низких уровнях.

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