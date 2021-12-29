"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6050 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой 6050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, сообщается в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании:

- 4 февраля 2022г - публикация результатов за IV кв. 2021г. "Магнит" успешно перенес высокий уровень инфляции в III кв. 2021г (+9,5% рост среднего чека vs +8,1% продуктовая инфляция), аналитики ожидают сохранения этой тенденции в IV кв. 2021г. Это приведет к двузначному росту сопоставимых продаж. Также они ожидают дальнейших апгрейдов прогнозов от аналитиков с учетом приобретения "Дикси".

- 17 февраля 2022г - День Инвестора. Текущая стратегия "Магнита" предполагает повышение рентабельности EBITDA до 8% к 2025г, но это еще не отражено в рыночном консенсусе, полагают стратеги инвестиционной платформы. На Дне Инвестора "Магнит" может приблизить срок достижения стратегического таргета с учетом приобретения "Дикси" и улучшения закупочных условий.

- Рост дивидендов. Компания повысила промежуточный дивиденд за 9 мес. 2021г на 20% г/г. Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают соответствующий рост дивидендов по итогам 2021г на уровне 10,3%.

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