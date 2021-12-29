"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Мечела с целью 450 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Мечела" под дивиденды с целевой ценой 450 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Баженов отмечает, что в 2021г компании удалось значительно нарастить финансовые показатели и сократить долговую нагрузку на фоне более низких ставок и положительной динамики цен на уголь и стальную продукцию. В результате за 9 мес. 2021г "Мечел" получил чистую прибыль 53,1 млрд руб., заработав на дивиденды по привилегированным акциям 76,5 руб.

"Из рисков, которые могут снизить чистую прибыль за IV кв. 2021г, - это отрицательная валютная переоценка долгов группы, - указывает эксперт. - По нашим оценкам, ослабление доллара может привести к снижению прибыли на 5-9 млрд руб. в зависимости от курса на конец декабря 2021г. Таким образом, по консервативным оценкам дивиденд по привилегированным акциям Мечела может составить в диапазоне 80-90 руб. Дивидендная доходность акций может составить около 28,3%. В связи с этим мы рекомендуем покупать "префы" "Мечела" под дивиденды с целевым ориентиром 450 руб. за акцию".

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