Яндекс и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г - BCS Express

"Яндекс" и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г, полагают аналитики BCS Express Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов.

IT-сектор по итогам 2022г показал один из худших результатов среди отраслевых индексов, отмечается в комментарии аналитиков. В основном это связано с коррекцией в акциях "Яндекса" - их доля в индексе составляет 78,6%. При этом в целом отрасль также выглядела слабо. Это обусловлено общим снижением спроса к IT-сектору, особенно в США. Исключением стали лишь акции HeadHunter благодаря сильному росту финансовых показателей.

"Лидерами в следующем году могут стать акции "Яндекса" и HeadHunter, - полагают Пучкарев и Гаврилов. - У "Яндекса" широко диверсифицированный портфель активов, высокие темпы роста бизнеса. Недавно компания начала активно развиваться в сегменте e-commerce, который в перспективе может стать сильным драйвером роста группы. Отличные результаты по итогам 9 месяцев 2021г демонстрируют направления Такси и фуд-тех. HeadHunter в 2021г сильно улучшил финансовые результаты за счет восстановления рынка после острой фазы "коронакризиса", а также активности на M&A рынке - компания приобрела сервисы "Зарплата.ру" и Skillaz. Дополнительную поддержку бумагам оказывает buyback".

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