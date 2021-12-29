"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $158,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $158,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: $133,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что выручка компании не имеет высокой зависимости от конкретных направлений и достаточно хорошо сбалансирована. Кроме того, акции эмитента фундаментально недооценены и торгуются с существенным дисконтом по отношению к аналогам, потенциал роста оценивается в 12,8%.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $158,5. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $133,2 риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,48", - указывают аналитики "Финама".

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы. Является одной из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.