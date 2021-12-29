Дивдоходность акций Северстали и НЛМК за 2022г может составить 14-18% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Северстали" и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по итогам 2022 года может составить 14-18%, говорится в обзоре BCS Express.

"Последние несколько лет черные металлурги стабильно удерживаются в топе российского рынка по дивидендной доходности. Их особенность - привязка дивидендов к свободному денежному потоку, благодаря чему выплаты не зависят от разовых неденежных статей. В 2021 году "Северсталь" и "НЛМК" стали бенефициарами роста цен на сталь. К концу года цены на продукцию скорректировались, однако остаются для металлургов комфортными и позволяют выплачивать крупные дивиденды. В 2022 году дивидендная доходность по бумагам обеих компаний может быть в районе 14-18%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.