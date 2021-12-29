S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4770-4820п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4770-4820 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, обновляя исторический максимум. Ближайшая поддержка остается вблизи 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD указывают на развитие "бычьей" тенденции, характерной для последних торговых недель в году", - отмечает эксперт в комментарии.

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