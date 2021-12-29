Евробонд МКБ с погашением в 2025г - ставка на доходность и налоговый вычет - "Финам"

Старший долларовый евробонд Московского кредитного банка (МКБ) с погашением 29 января 2025 года - интересный инструмент для получения налогового вычета при более чем конкурентоспособной доходности, говорится в аналитическом материале "Финама".

"В условиях невысоких доходностей по инвалютным инструментам важным аспектом при инвестировании становится налогообложение. Среди еврооблигаций, которые имеют листинг на Московской бирже и предоставляют возможность претендовать на налоговый вычет, мы выделяем долларовый выпуск МКБ с погашением в 2025 году. Отметим, что льгота на долгосрочное владение не распространяется на купонный доход, поэтому при инвестировании надо отдавать предпочтение облигациям с невысоким купоном. Выпуск МКБ вполне удовлетворяет этому критерию (данный евробонд размещен под 4,7% годовых), -пишет аналитик отдела макроэкономического анализа инвесткомпании Алексей Ковалев. - Еще одним аспектом является то, что текущий момент весьма благоприятен для открытия позиции как в данном выпуске, так и в сегменте российских евробондов в целом. Дело в том, что примерно с конца сентября этого года наблюдается откат индексов долларового долга развивающихся стран и России, что стало реакцией на итоги заседания ФРС, на котором было объявлено о постепенном отказе от экономических стимулов. В результате доходность евробонда МКБ с погашением в 2025 году, которая в сентябре достигала своего исторического минимума в 3,0%, сейчас примерно на 100 б.п. выше. Рекомендуем выпуск к покупке".

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