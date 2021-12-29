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29 декабря 2021 года 12:21
Евробонд МКБ с погашением в 2025г - ставка на доходность и налоговый вычет - "Финам"
Старший долларовый евробонд Московского кредитного банка (МКБ) с погашением 29 января 2025 года - интересный инструмент для получения налогового вычета при более чем конкурентоспособной доходности, говорится в аналитическом материале "Финама". "В условиях невысоких доходностей по инвалютным инструментам важным аспектом при инвестировании становится налогообложение. Среди еврооблигаций, которые имеют листинг на Московской бирже и предоставляют возможность претендовать на налоговый вычет, мы выделяем долларовый выпуск МКБ с погашением в 2025 году. Отметим, что льгота на долгосрочное владение не распространяется на купонный доход, поэтому при инвестировании надо отдавать предпочтение облигациям с невысоким купоном. Выпуск МКБ вполне удовлетворяет этому критерию (данный евробонд размещен под 4,7% годовых), -пишет аналитик отдела макроэкономического анализа инвесткомпании Алексей Ковалев. - Еще одним аспектом является то, что текущий момент весьма благоприятен для открытия позиции как в данном выпуске, так и в сегменте российских евробондов в целом. Дело в том, что примерно с конца сентября этого года наблюдается откат индексов долларового долга развивающихся стран и России, что стало реакцией на итоги заседания ФРС, на котором было объявлено о постепенном отказе от экономических стимулов. В результате доходность евробонда МКБ с погашением в 2025 году, которая в сентябре достигала своего исторического минимума в 3,0%, сейчас примерно на 100 б.п. выше. Рекомендуем выпуск к покупке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МКБ-ЕВРОБОНДЫ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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