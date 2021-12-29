.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена акций АФК "Система" обладает потенциалом роста к 26 руб. в ближайшие недели - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 декабря 2021 года 09:50
Цена акций АФК "Система" обладает потенциалом роста к 26 руб. в ближайшие недели - BCS Express
Котировки акций АФК "Система" могут подняться к уровню 26 рублей за штуку в ближайшие недели в случае продолжения роста, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Подъем котировок акций "Системы" во вторник оказался лучшим результатом среди ликвидных бумаг. Конкретных корпоративных новостей не появлялось, но сам по себе рост фундаментально выглядит оправданным, учитывая сильную недооценку компании относительно стоимости собственных активов и перспектив новых IPO в 2022 году. Важным фактором поддержки является возобновление buyback на фоне недавнего падения. Причем в будущем мы ждем продления его сроков и, возможно, даже увеличение размера. На мой взгляд, с учетом значительной недооценки для долгосрочных инвесторов с точки зрения эффективности перераспределения средств компании между акционерами сейчас гораздо выгоднее именно проведение buyback, а не выплата дивидендов. В качестве ориентиров для продолжения подъема цены бумаг на ближайшие недели выделяем район около 26 рублей за штуку", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 декабря 2021 года 16:55
Перспективы акций "МТС" самые привлекательные в секторе телекоммуникаций в 2022г, говорится в аналитическом материале BCS Express По мнению экспертов инвесткомпании, в 2022г отрасль может выглядеть лучше, чем в 2021г. Цикл роста процентных ставок близится к завершению, а при развороте в политике... читать дальше
.29 декабря 2021 года 16:21
"Яндекс" и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г, полагают аналитики BCS Express Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. IT-сектор по итогам 2022г показал один из худших результатов среди отраслевых индексов, отмечается в комментарии аналитиков. В основном это связано с коррекцией в... читать дальше
.29 декабря 2021 года 15:53
Инвестиционный банк Синара негативно оценивает долгосрочные перспективы акций Tesla, оценивая потенциал снижения их котировок в 38% с текущих уровней, отмечается в обзоре. Эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина напоминают, что в ноябре Илон Маск объявил о намерении продать до одной десятой... читать дальше
.29 декабря 2021 года 15:01
Акции ОГК-2, Энел Россия и Ленэнерго могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г - BCS Express
Акции "ОГК-2", "Энел Россия" и "Россети Ленэнерго" ("префы") могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express. "Энергетики в 2021г показали худший результат по сравнению с другими отраслевыми индексами. При этом с точки зрения динамики операционных и финансовых... читать дальше
.29 декабря 2021 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $158,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: $133,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что выручка... читать дальше
.29 декабря 2021 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 2970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 2130 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Новогодние праздники могут поддержать... читать дальше
.29 декабря 2021 года 13:47
Дивидендная доходность акций "Северстали" и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по итогам 2022 года может составить 14-18%, говорится в обзоре BCS Express. "Последние несколько лет черные металлурги стабильно удерживаются в топе российского рынка по дивидендной доходности. Их... читать дальше
.29 декабря 2021 года 13:23
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4770-4820 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, обновляя исторический максимум. Ближайшая поддержка остается... читать дальше
.29 декабря 2021 года 12:51
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре. "Uber, лидер мирового рынка такси, торгуется практически по цене первичного размещения (10 мая 2019 г.), тогда как индекс S&P 500 за это время вырос на... читать дальше
.29 декабря 2021 года 12:21
Старший долларовый евробонд Московского кредитного банка (МКБ) с погашением 29 января 2025 года - интересный инструмент для получения налогового вычета при более чем конкурентоспособной доходности, говорится в аналитическом материале "Финама". "В условиях невысоких доходностей по инвалютным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.