Динамика рубля до конца 2022г во многом будет зависеть от фондового рынка - "Алор Брокер"

Динамика российской валюты до конца текущего года во многом будет зависеть от настроения на фондовом рынке, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Если там все будет спокойно, то снижение курса рубля не будет сильным. Если же у инвесторов будут серьезные опасения за свои рублевые вложения, они начнут хеджировать их покупкой валюты, и национальная валюта может завершить год в районе 75 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.