Среднесрочные перспективы цены акций нефтяников в РФ позитивны - BCS Express

Среднесрочные перспективы котировок бумаг компаний нефтяного сектора на российском рынке акций позитивны, особенно "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Сильнее остальных растут акции почти всех нефтяников: "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть" (ао), "Сургутнефтегаз" (ао)". На наш взгляд, подъем сектора выглядит абсолютно справедливым, учитывая позитивную динамику цен на нефть и высокую стоимость барреля в рублях. Позитивный среднесрочный взгляд на дальнейшие перспективы сохраняется. В первую очередь выделяем акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", - пишет аналитик инвесткомпании. - Фактор геополитических событий пока ушел с повестки дня. Вероятно, при сложившемся фоне трейдеры начнут проявлять осторожность только к концу следующей недели, ведь на 10 января 2022 года предварительно назначены переговоры представителей России и США, а на 12 января - саммит в формате Россия-НАТО. Наличие конструктивного диалога и сближение позиций сторон было бы крайне позитивным драйвером для российского рынка акций и курса рубля".

"Индекс Мосбиржи пришел в район 3750-3800 пунктов. В оставшиеся две сессии года ожидаем увидеть нейтральную динамику, амплитуда колебаний может сократиться. Более-менее важные технические препятствия расположены лишь около 4000-4050 пунктов", - указывает Карпунин.

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