"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 340 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Компания в последний несколько лет компания стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный финансовый конгломерат с различными направлениями: розничная сеть по продаже электронной техники, интернет коммерция, банкинг, инвестиции, облачные технологи, Big Data, медиа и тд. Компания демонстрирует положительную динамику по выручке. Но вот прибыль начали съедать затраты на финансирование и обслуживание долга из-за роста ставки рефинансирования ЦБ и повышения процентных ставок по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Отношение чистого долга к OIBDA выросло с 1,4х в прошлом году до 1,8х", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Учитывая ежегодные капитальные затраты около 110 млрд руб., при выплате дивидендов и выкупе акций выше 90 млрд, "МТС" придётся продолжать увеличивать долговую нагрузку, полагает эксперт. При этом рост процентных ставок и обслуживание долга будет съедать существенную часть прибыли. В результате чего за последние несколько месяцев акции "МТС" значительно снизились на фоне роста процентных ставок, так как данные бумаги инвесторами воспринимаются, как квази-облигация. Соответственно, акции падают до дивдоходности на уровень безрисковой ставки, подчеркивает Баженов.

"Согласно действующей дивидендной политике, компания выплачивает высокий фиксированный дивиденд до 2021г в размере не менее 28 руб. в год. За 2021г менеджмент "МТС" уже пообещал 37 руб. дивидендами. Из них 10,5 руб. были выплачены осенью, остальные 26,5 руб. ждём летом 2022г Соответственно, текущая дивидендная доходность акций составляет 7,6%. Напомним, весной 2022г дивидендная политика будет пересмотрена. Менеджмент говорит, что хочет платить дивиденды более 2-х раз в год, при этом, чтобы размер выплат превышал текущие. А это значит, при текущем FCF, долг продолжит расти", - отмечает аналитик инвесткомпании.

По мнению Баженова, проблема с ростом долга и его обслуживанием будет решена после продажи башенного бизнеса и вывода активов группы на IPO в 2022г, в частности, цифровой бизнес и МТС Банк. Это приведёт к раскрытию стоимости, сокращению долга, и возможно, к спецдивидендам, что в свою очередь отразится на росте котировок "МТС". В связи с вышеперечисленным, аналитик рекомендует покупать акции "МТС" с целевым ориентиром 340 руб.

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