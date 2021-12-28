"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Lululemon с прогнозной ценой $401

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Lululemon Athletica с прогнозной ценой на уровне $401 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет канадского производителя спортивной одежды Lululemon о доходах и продажах за третий квартал 2022 финансового года рассматриваем как смешанный. К негативным аспектам можно отнести прогнозы по выручке дивизиона Mirror, обусловленные изменением потребительского поведения. Позитивными моментами стали очень сильные продажи и прогноз по основным дивизионам компании, в особенности направления мужской одежды. Ранее в цену бумаг эмитента были заложены ожидания высоких темпов роста сегмента Mirror, поэтому пересмотр вниз "гайденсов" может стать фактором давления для котировок. Однако мы по-прежнему оцениваем бизнес и товарный бренд Lululemon как сильные, поэтому оставляем нашу целевую цену по бумаге без изменений - на уровне $401. Рекомендация - "держать", - пишут эксперты.

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