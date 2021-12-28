Возможно укрепление доллара к евро до $1,1 в ближайшие месяцы - Банк "Открытие"

Возможно укрепление доллара по отношению к евро до уровня $1,1 в ближайшие месяцы, считает управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов.

"Динамика доллара в ближайшие месяцы будет определяться ожиданиями в отношении начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. С высокой вероятностью в этот период можно ожидать сохранения тренда на укрепление доллара до уровня $1,1 за евро в условиях продолжения высоких темпов инфляции и ожидания начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя темпы этого укрепления, вероятно, замедлятся", - пишет Тихонов в комментарии.

Дополнительно, по мнению эксперта, укреплению доллара будет способствовать и то, что экономика США сейчас находится в очень хорошей форме, демонстрирует высокие темпы роста и представляет из себя привлекательный для инвестиций рынок.

Также, указывает Тихонов, в 2022 году можно ожидать постепенного возвращения спроса на услуги к докризисному уровню, что приведет к сокращению спроса на импортные потребительские товары и улучшению торгового баланса США. "Впрочем, если под влиянием каких-либо факторов ожидания рынка по росту ставки ФРС вновь скорректируются в пользу более осторожной траектории, исключать коррекцию доллара в обратном направлении - до уровня $1,15 за евро - также нельзя", - обращает внимание аналитик.

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