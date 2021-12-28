Возможно падение цены акций Petropavlovsk до 15 руб. в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Возможно падение котировок акций Petropavlovsk до уровня 15 рублей за штуку в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки бумаг Petropavlovsk продолжают снижаться третий день подряд на новости о продаже доли в производителе железной руды IRC, которой предшествовало освобождение эмитента от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком. На текущий момент акции золотодобытчика обновили исторический минимум от 16 августа 2021 года. На наш взгляд, их падение будет усиливаться в ближайшее время, пока котировки не достигнут 15 рублей за штуку", - отмечают эксперты в комментарии.

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