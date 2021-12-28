"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1732 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1732 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37%, стоп-приказ: 1165 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Основным драйвером в среднесрочном периоде может стать рост стоимости драгоценных металлов на фоне глобального risk-off после перегрева товарных и фондовых рынков. В этом случае акции золотодобывающих компаний могут выступить в качестве защитного инструмента. Также Polymetal имеет привлекательную дивидендную политику. Годовая дивидендная доходность его акций находится в районе 10%, что является одним из самых высоких уровней дивдоходности среди публичных золотодобывающих компаний", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после сильного снижения бумага сформировала уровни поддержки и демонстрирует разворотные сигналы. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 1732 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1165 рублей риск на портфель составит 0,77%", - указывают в инвесткомпании.

Polymetal - крупнейший в России производитель первичного серебра и второй крупнейший российский производитель золота.

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