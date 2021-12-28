"Финам" открыл торговую идею: покупать акции H&R Block с целью $29,6

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции H&R Block Inc. с целью $29,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $22, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 28 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Ожидается рост выручки до $163,68 млрд и прибыли на акцию $0,94. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в боковом тренде. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $22 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,75", - указывают аналитики "Финама".

H&R Block Inc. - американская корпорация, которая вместе со своими дочерними компаниями предоставляет помощь в управлении налогов в США, Канаде и Австралии.

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