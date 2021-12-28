Цена нефти в конце 2022г, скорее всего, составит $63-65/барр. - ПСБ

Цена нефти в конце 2022г, скорее всего, понизится до $63-65 за баррель Brent, а среднегодовой диапазон cсоставит $65-70 за баррель, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Динамика средних цен на нефть Brent в 2022г будет преимущественно сдержанно нисходящей. Мы считаем, что против роста цен на нефть будут играть такие факторы, как: 1) сворачивание стимулов в США и ожидания резкого роста ставок; 2) торможение темпов роста мировой экономики, в первую очередь, крупнейшего потребителя - Китая; 3) распродажа нефти из стратегических резервов + рост предложения странами ОПЕК+. Форвардный рынок уже рисует довольно устойчивую бэквордацию на 2022г, частично учитывая опасения относительно баланса рынка нефти в следующем году. Мы ждем перехода рынка нефти к профициту предложения уже весной 2022г, что в числе прочих факторов будет оказывать понижательное давление на цены", - прогнозируют эксперты банка.

На их взгляд, дополнительным ограничителем спроса на нефть в следующем году может выступить сохранение сложной эпидемиологической ситуации.

"Распространение омикрон-штамма и, возможно, новых мутаций коронавируса будет оказывать сдерживающие влияние на энергоемкие сектора экономики (транспорт, промышленность) в 2022г: не прошло достаточно времени, чтобы с высокой степенью определенности судить об отсутствии необходимости ужесточения текущих/введения новых ограничительных мер в ведущих странах, способных затянуть восстановление к доковидной модели экономики. Мы ориентируемся на среднегодовой диапазон Brent в $65-70/барр., и полагаем, что $63-65/барр. стоит ожидать к концу 2022г", - указывают стратеги ПСБ.

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