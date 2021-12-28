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28 декабря 2021 года 13:32
Финам" рекомендует покупать акции Caterpillar с целью $260
Финам" рекомендует покупать акции Caterpillar Inc. с целевой ценой $260 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 26,2% от текущего ценового уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Caterpillar обладают потенциалом роста на фоне ожидаемого увеличения спроса на продукцию компании в связи с принятием законопроекта о развитии инфраструктуры объемом более $1 трлн. При этом компания демонстрирует сильную динамику финансовых показателей и является стабильным плательщиком дивидендов. Во второй половине 2021г акции Caterpillar заметно снизились и на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки", - пишет аналитик Наталия Пырьева. Эксперт инвесткомпании указывает на следующие позитивные факторы: - Ключевой драйвер роста - масштабные инвестиции в инфраструктуру. - Высокая динамика цен на рынке нефти будет стимулировать нефтяные компании инвестировать в разведку и добычу на новых скважинах, что приведет к росту спроса на соответствующее оборудование. - Развитие в области водородной энергетики. Компания более 20 лет сотрудничает с Министерством энергетики США в области развития систем на водородном топливе. - Сильные финансовые показатели: выручка Caterpillar в 3К 2021 увеличилась на 25,5% г/г, до $ 12,4 млрд, благодаря увеличению объема продаж во всех подразделениях компании. - Caterpillar на протяжении 28 лет увеличивает дивидендные выплаты. За 9М2021 компания направила на дивиденды 40,5% свободного денежного потока, что соответствует $ 1,73 млрд, или $ 3,25 на акцию, с доходностью 1,6%. Ключевыми рисками аналитик "Финама" видит ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки, повторные локдауны, усиление торговой конфронтации США со странами Европы и Азии, а также сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок. Caterpillar Inc. - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CATERPILLAR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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