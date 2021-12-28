"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,065 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,065 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Банк идёт по годовой прибыли с опережением, в связи с чем менеджмент повысил ожидания по прибыли за 2021г до 310 млрд руб. Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами на фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса. У группы ВТБ есть возможность в будущем высвободить резервы, которые она создавала в 2020г, так как банк этого ни разу не делал в 2021г", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Прогноз эксперта по дивидендам на 2021г, в связи с вышеперечисленным, составит 0,006 руб. Текущая дивидендная доходность акций составляет 13%.

"Кроме этого, нужно помнить, специфика структуры акционерного капитала ВТБ приводит к тому, что величина абсолютных выплат на акцию тем больше, чем дороже будет стоить акция, так как дивполитикой таргетируется равная доходность обыкновенных и привилегированных акций. Также менеджмент заявил, что разделит выплату дивидендов на 2 транша. Несмотря на нюансы с дивидендами, мы рекомендуем покупать акции ВТБ с целью 0,065 руб.", - указывает Баженов.

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