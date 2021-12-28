Запуск новой нефтяной инфраструктуры поддержит добычу Газпром нефти - Sber CIB

Запуск части нового нефтегазового кластера в ЯНАО поддержит добычу "Газпром нефти", говорится в комментарии Sber CIB.

"Газпром нефть" запустила часть нового нефтегазового кластера в ЯНАО (на Песцовом и Ен-Яхинском месторождениях). По прогнозам компании, в 2022г на месторождениях будет добыто 2,8 млн тонн жидких углеводородов и 4,3 млрд куб. м газа. Решение об инвестициях по Песцовому и Ен-Яхинскому месторождениям было принято в 2020г, после чего компания начала строительство собственной инфраструктуры. До этого "Газпром нефть" в основном использовала объекты владельца лицензий "Газпром добыча Уренгой", - отмечают аналитики инвестбанка.

По мнению экспертов Sber CIB, выход проекта в ЯНАО на полную мощность будет одним из ключевых факторов для увеличения добычи компании в 2021 и 2022гг. При этом плановые показатели добычи и сроки реализации проекта умеренно превышают оценки аналитиков.

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