Возможно укрепление доллара к евро до $1,11 в 1К22 - Sber CIB

Возможно укрепление курса доллара относительно евро до уровня $1,11 в первом квартале следующего года, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Глобальное укрепление доллара США продолжится в начале 2022 года, так как ФРС свернёт количественное смягчение на фоне повышенной инфляции. При этом евро, вероятно, будет под давлением на фоне высоких цен на газ и политических рисков. Ждем, что доллар продолжит укрепляться к евро до уровня $1,11 вместо текущего $1,13", - отмечают в инвестбанке.

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